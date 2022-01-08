فن ومشاهير

بعد إصابته بـ"كورونا".. أحمد فهمي يلعب مع كلابه في العزل المنزلي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر فهمي في الفيديو وهو يلعب مع كلاب، من داخل العزل المنزلي، بعد إصابته بكورونا، وعلق: "بحاول أضيع وقت في العزل".

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس ، قبل عدة أيام، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا يطمن على نفسه".

يذكر أن الثنائي اجتمعا مؤخرا في مسرحية "جوازة معفرتة" التي عُرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية ، من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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