حقيقة ارتباط نيكول سابا بفنان مصري شهير قبل زواجها من يوسف الخال

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 05:45 مساءً - ردت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” على الشائعة التي لاحقتها قبل زواجها من الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” حول ارتباطها بالفنان المصري ” ياسر جلال ” .
حيث ترددت أخبارا عن خطوبة نيكول سابا بياسر جلال وذلك بعد تعاونهما في مسلسل ” نور مريم ” في عام 2011 .
ونفت نيكول سابا خلال حلولها ضيفة ببرنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسماء إبراهيم ” تلك الأخبار مؤكدة على أنها مجرد شائعة .
وعن علاقتها بالفنان ياسر جلال قالت : ” هو زميل وعزيز ونجم كبير وصراحة أنا مكنتش أعرفه قبل كده احنا اتقابلنا في مسلسل نور مريم واشتغلنا مع بعض ” .
وتابعت نيكول سابا : ” الكلام ده مش صحيح هو مرتبط ومتزوج وأنا بردو .. وده محصلش ودي إشاعة من ضمن الإشاعات ” .
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