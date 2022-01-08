شكرا لقرائتكم خبر عن على غزلان وفرح شعبان يصلان أحلى بلد فى العالم بنهاية رحلة شهر العسل.. راحوا فين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، وزوجة اليوتيوبر علي غزلان، متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، لحظة وصولهما أخيرًا إلى مصر بعد قضاء شهر العسل فى رحلة طويلة استمرت لأكثر من أسبوعين زارا فيها العديد من البلدان حول العالم من بينها فرنسا وإيطاليا والمالديف وسويسرا.

وقالت فرح شعبان، في الفيديو القصير الذى نشرته عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع "إنستجرام"، "وصلنا أحلى بلد في العالم خلاص.. مصر أم الدنيا"، وظهر على غزلان، وفرح شعبان، فى مقطع الفيديو أمام برج القاهرة.



من امام برج القاهرة



حساب فرح شعبان على انستجرام

وسبق أن نظم على غزلان، حفل زفاف ثانيا على زوجته فرح شعبان فى جزر المالديف، أثناء قضائهما شهر العسل، ونشر على غزلان صورا من الاحتفال على الطريقة التقليدية بجزر المالديف، حيث ارتدت فرح شعبان زيا تقليديا باللون الأحمر، بينما ارتدى على زيا باللون الأبيض، وقال عبر فيس بوك: "بيقولوا إن كل إنسان ليه حظ من اسمه.. وعشان مراتى اسمها فرح حسيت أنها متستاهلش فرح واحد.. عشان كده عملنا فرح كمان فى المالديف".



على غزلان وفرح شعبان امام برج القاهرة

وكان قد ظهر الثنائي البلوجر علي غزلان وزوجته فرح شعبان بأول صور لهما بعد حفل زفافهما، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وذلك خلال استقلالهما الطائرة للسفر لقضاء شهر العسل، ونشر على الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" ومن هنا هتبتدي الحكاية.. جاهزين نشوف أماكن جديدة حلوة نتوه فيها مع بعض"، فيما نشرت فرح صور أخري معلقة عليها :"مع حبيبي إلي شهر العسل".