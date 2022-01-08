شكرا لقرائتكم خبر عن بحاول أضيع وقت.. أحمد فهمى يلعب مع كلابه خلال عزل كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الفنان أحمد فهمى، فترة العزل المنزلى بعد إصابته بفيروس كورونا برفقة زوجته هنا الزاهد، فى اللعب مع كلابه، فى حديقة منزله، مشيرًا إلى أنه يحاول تضييع الوقت خلال العزل، ونشر فهمى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، فيديو وهو يلاعب كلابه، صحبه بتعليق: "بحاول أضيع وقت فى العزل".

وسبق أن كشف الفنان أحمد فهمى عن أول صورة له من داخل العزل الصحى فى منزله، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، بروفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث نشر فهمى صورة له مع كلبه الخاص، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق "كورونا".

فيما حرص عدد من الفنانين على مواساة فهمى فى إصابته بالفيروس، منهم شيكو ومحمد أنور والإعلامية منى عبد الوهاب، الذين علقوا بالقول: "ألف سرمة عليك".

وأصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى بفيروس كورونا، الاثنين الماضى، حيث كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابى كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".



أحمد فهمى يلعب مع كلابه



أحمد فهمى وكلابه فى المنزل



أحمد فهمى يلعب كلابه فى العزل المنزل