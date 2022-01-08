شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى مع محمد ثروت ومصطفى خاطر فى باريس من أجل فيلم "رمسيس باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد ثروت، عن أولى صور مشاهد الفيلم الجديد "رمسيس باريس" والتي جمعت بين هيفاء وهبي والمخرج أحمد خالد موسى ومحمد ثروت ومحمود حافظ ومحمد أسامة "أوس أوس" وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر.

ونشر محمد ثروت، صورة عبر حسابه على إنستجرام، لأبطال الفيلم أمام برج إيفيل، وكتب على الصورة، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم فيلم رمسيس باريس".









وانضم محمد ثروت انضم مؤخرا إلى مسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة النجمة نيللي كريم فى ويعرض في السباق الرمضاني لعام 2022 بجانب شريف سلامة وأحمد حاتم ووفاء عامر وعدد من الفنانين، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

كما يشارك محمد ثروت أيضاً فى بطولة مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى.

وانتهى محمد ثروت مؤخراً من عرض مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولتها إلى جانب محمد هنيدى، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، محمد محمود، إيمان السيد، حسن عبد الفتاح وإخراج خالد جلال.