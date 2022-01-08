شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يهنئ دنيا سمير غانم برسالة وتورتة مزينة بأهم أدوارها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإعلامى رامى رضوان، الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة دنيا سمير غانم، فبعد مفاجأتها بتنظيم احتفالية عيد الميلاد ودعوة صديقاتها للاحتفال معها، قام بإهدائها تورتة عيد الميلاد مزينة بالشخصيات المختلفة التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية، متمنيًا لها أن تكون جميع أيامها بهجة وسعادة وأن يحفظها الله ويكتب لها الخير والنجاح دائمًا.

ونشر رامى، عبر حسابه على إنستجرام، صورًا له مع زوجته دنيا، خلال احتفالهما بعيد ميلادها، صحبها بتعليق: "ربنا يجعل أيامنا كلها بهجة وفرح لنا ولكل حبايبنا وكل اللى بيحبونا، ويحفظك ويهنيكى ويكتب لك فى كل خطوة نجاح وتميز وسعادة ورضا حبيبتى".



رامى رضوان

وكان الإعلامى رامى رضوان، فاجئ زوجته النجمة دنيا سمير غانم، بتنظيم حفل للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها بحضور أصدقائها وأحبابها، التى بدورها أعربت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة، مشيرة إلى أنها شعرت فى عيونهم محاولة إسعادها بأى طريقة للخروج من محنة وحزن رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورا من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "رامى قال لى اننا خارجين نتعشى أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادى، لأنى يومها كنت مسافرة، ورحت لقيت كل أصحابى اللى أنا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت فى عنيهم أد ايه هم نفسهم أكون سعيدة".

وأضافت دنيا سمير غانم: "شكرا جدا لكل أصحابى واخواتى، ربنا يخليكوا ليا، وشكرا يا رامى يا حبيبى على المفاجأة الجميلة، ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا"، كما نشر رامى أيضا صورة وفيديو من الاحتفال، حيث ظهرا سويا وهما يرقصان على أغنية عيد الميلاد.



دنيا سمير غانم ورامى رضوان