فن ومشاهير

منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة غانا في كأس إفريقيا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

منتخب المغرب

لن يتمكن مهاجم نادي إشبيلية، يوسف النصيري، بسبب شعوره بالألم، من المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده المغرب أمام غانا بعد غد الاثنين، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقرر الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، عدم إشراك النصيري في تدريبات “أسود الأطلس”، استعدادا لمواجهة غانا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بسبب شعوره بالألم في الركبة، بعد تجدد الإصابة التي غيبته عن الملاعب طويلا قبل عودته في مباراة إشبيلية ضد ، في 21 ديسمبر الماضي.

ومن المرتقب أن يغيب النصيري عن أول مباراتين لمنتخب المغرب، في دور المجموعات لأمم إفريقيا، أمام غانا بعد غد الاثنين، وجزر القمر، يوم الجمعة المقبل.

وفي حال تخلص النصيري من آلام الركبة، فقد يشارك في المباراة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، التي سيخوضها “أسود الأطلس” ضد منتخب الغابون في الـ18 من يناير الجاري.

وكان النصيري، مصابا أيضا بفيروس قبل تعافيه والتحاقه بالمنتخب المغربي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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