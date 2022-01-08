صورة.. بيكيه يدافع عن نفسه وينشر “كشف حساب” راتبه مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بصورة حسابه البنكي، دافع جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، عن نفسه وزملائه الكبار بالفريق ضد الاتهامات الموجهة لهم مؤخرا بعدم مساعدة النادي في أزمته.

وكان تقرير بث عبر قناة “TV3” الإسبانية أشار إلى أن بيكيه رفقة زميليه جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس هم الأعلى أجرا في برشلونة، وأنهم لم يقوموا بتخفيض رواتبهم أو التنازل عنها مراعاة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.

ونشر بيكيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف حساب بنكي لراتبه الأخير كلاعب في برشلونة، لينفي تقارير أنه الأعلى أجرا في الفريق وأنه لم يقم بتخفيض أجره.

ونشر بيكيه صورة توضح حصوله على نصف راتبه مع النادي الكتالوني، ويظهر الرقم بقيمة 2.3 مليون يورو، وهو ما يعني أن اللاعب قبل بتخفيض كبير للغاية في راتبه، وأنه يتحصل حاليا على 4 ملايين و600 ألف يورو كراتب سنوي.

وانتقد بيكيه الصحفي لويس كانوت، الذي سرب رواتب لاعبي البلوجرانا عبر القناة، قائلا: “شخصيات مثل هذه تخرج عبر التلفزيون العام لتدافع عن أصدقائها”، معلقا على حسابه البنكي بالقول: “فيما يلي 50% من الراتب المكتسب من تاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول، احترم نفسك قليلا”.

وكان الصحفي أكد في هذا التقرير أن بيكيه حصل على 28 مليون يورو إجمالا قبل تسديد الضرائب، لكن برشلونة رد عليه مؤكدا أن المبالغ المنشورة “خاطئة” و”لا تتوافق مع الواقع”، قبل أن ينشر بيكيه حسابه البنكي.