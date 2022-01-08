شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة معدات تصوير مسلسل "حلم الأسمرات" لصابرين وحسنى صالح بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت أسرة مسلسل "حلم الأسمرات" للمخرج حسني صالح، لهجوم وسرقة معدات التصوير أثناء تواجدهم بأحد المناطق بالطريق المؤدى من الدائرى للشيخ زايد و6 أكتوبر.

وقال المخرج حسني صالح لـ"الخليج 365": كنا نصور أحد المشاهد وفجأة وجدنا بعض الأشخاص يهجمون علينا ويسرقون معدات التصوير من كاميرات وغيره، وحررنا محضر بالفعل في قسم شرطة أول أكتوبر من خلال مدير الإنتاج الخاص بالمسلسل محمد سعيد، وطلبنا وقتها النجدة ثم حررنا محضرًا بالواقعة في قسم أول بالمسروقات التي هي كاميرا وطقم عدسات والمحضر محرر بسرقة بالإكراه وقيمة المسروقات يقدر بمليون وسبعمائة جنيه.

وأضاف المخرج : لكن هذا الموقف جعلنا نلغي التصوير في هذا اليوم وخسرنا ما يزيد علي 200 ألف جنيه تكلفة يوم تصوير للعمل بالإضافة للمعدات التي تم سرقتها وخطف كاميرا التصوير والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد.

مسلسل "حلم الأسمرات" بطولة محمد رياض، وأحمد عبدالعزيز، وصابرين، ورانيا فريد شوقي، وأنوشكا، وسميرة عبدالعزيز، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، ومدحت تيخا، وعمر زهران، وشريف خيرالله، وتأليف محمد رجاء.

ويحكي المسلسل قصة كفاح امرأة مقيمة بحي الأسمرات تقف مع زوجها، وتكافح معه في الحياة، ويلقي المسلسل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.