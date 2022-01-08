شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تغني وتقلد شويكار في أغنية "قلبي يا غاوي خمس قارات" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا تكون مرحلة الدراسة هي الاكتشاف الأولي لمواهب الإنسان والفنانة سيمون اكتشفت ما بداخلها من موهبة خلال فترة الدراسة، خاصة في الرحلات فقالت سيمون عن ذلك: كنت أغنى وأصنع حالة من البهجة مع زملائي في أي رحلة، وحتى فى الحفلات كنت أشارك واختار الأدوار التى يرفضها زملائى، فمثلاً كنا نقدم أغنية "قلبى يا غاوى 5 قارات" من الفيلم الشهير لفؤاد المهندس وشويكار "مطاردة غرامية"، وكان دور شويكار في الأغنية حينما تتحدث بالمصري وتقول: "أنا جيت يا اللي اتغشيت.. إلخ" يرفضه زملائى، لأنه أداء قوى وشعبي ويحتاج جرأة، فأنا تحمست للدور وقدمته، وبعدها أعجبت به زميلة، فتركته لها لأنى كنت أفضل أن أكون مخرجة.

وقالت سيمون عن والدها: الحقيقة والدي كان عظيمًا فقد كان يترك لي مساحة حرية كبيرة في اختيار كل شيء، فوالدي كان لديه بعد نظر كبير وبالمناسبة هو من اكتشف الفن بداخلي وقال لي: "عندما يكون لديك موهبة سوف ننميها"، فوالدي أعجب باسم "سيمون" من انبهاره بتلك السيدة، أما اكتشافه لموهبتي فكان من خلال ملاحظته لي دائمًا وهو كان ذكيًا جدًا ولم يعلُ صوته مطلقًا ولم أجده مطلقًا يضربني أو يضرب أخي، وكان دائمًا يقنعني بالعقل والذكاء والمنطق ويعطيك وجهة نظره بشكل أقوي وبدون فرض رأي، وهذه طريقة مهمة جدًا في التربية لأن الإنسان خلق حرًا.