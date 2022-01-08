شكرا لقرائتكم خبر عن "ضحك ولعب وجد وحب" شعار سباق أفلام رأس السنة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "ضحك ولعب وجد وحب" التى تغنى بها ضمن أحداث فيلم "يوم من عمرى" أصبحت شعار المرحلة السينمائية الحالية والمعبرة عن التنوع الفنى فى سباق أفلام رأس السنة، إذ تعرض السينمات حاليًا عدد من الأفلام المنوعة ما بين الرومانسى والكوميدى والأكشن والإثارة.



فيلم ريتسا

عادت موجة الأفلام الرومانسية لدور العرض المصرية منذ نحو أسبوعين من خلال فيلم "ريتسا" بطولة النجم الكبير محمود حميدة، وأحمد الفيشاوى، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومريم الخشت، ويوسف عثمان، ليكون أول أفلام هذا الموسم السينمائي المختلف، وتدور أحداث "ريتسا" حول ثلاث قصص مختلفة فى أزمنة مختلفة، يجمع بين قصصهم الحب، الذي يدفعهم لاتخاذ العديد من القرارات ويتسبب في مرورهم بالعديد من المتاعب.



فيلم قمر 14

ويستعد صناع فيلم "قمر 14" لعرضه فى السينمات فى 12 يناير الحالى، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة حين يعتلى قمر ليلة 14 سماء مصر، فتشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، فيحاول أبطالها مواجهة هذه المحظورات وتحدى طاقة قمر 14، ويضم الفيلم عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، محمد الشرنوبى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.



فيلم مربع برمودة

أما عن الكوميديا، تم طرح فيلم "مربع برمودا" للنجم مصطفى خاطر، وعمرو عبد الجليل، وهنا شيحة، وروجينا، ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، ودينا، وعايدة رياض، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه حول تورط فنان تشكيلي يتمكن من التواصل والتخاطر بشكل روحاني مع مجرم يُدعى حبشي العفريت، فيبدأ في معرفة كافة تحركاته والأحداث التي قام بها من قبل، فيصبح الثنائي مجبرين على البقاء معًا.



فيلم من أجل زيكو

وتنافس النجمة منة شلبي والنجم كريم محمود عبد العزيز فى أول لقاء فنى يجمعهما بفيلم "من أجل زيكو"، وتدور أحداثه حول عائلة بسيطة تحاول تحقيق حلم إبنها "زيكو"، ليصل إلى مسابقة للأطفال العباقرة بسيوة، فيسافرون في رحلة من منزلهم إلى سيوة بسيارة دفن الموتي من أجل زيكو، الفيلم يشارك في بطولته محمود حافظ ومحمد محمود، وإخراج بيتر ميمي.



فيلم برا المنهج

يعرض كذلك فيلم "برا المنهج" من بطولة ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر، إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى فى فترة زمنية ماضية، ويناقش الفيلم قضية التنمر، من خلال قصة الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه؛ من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.



فيلم الجريمة

أما فى إطار الأكشن والإثارة والتشويق، يعرض فيلم "الجريمة"، الذى تدور احداثه حول مجرم خطير يهرب من مصحة نفسية، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، تتشابك مع شخصيات هامة، والعمل أحداثه تدور فى فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى البطل من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص. الفيلم بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبى، ميرنا نور الدين، والإعلامية ناردين فرج، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.



فيلم الكاهن

ويعرض أيضا فيلم "الكاهن" وهو يدور فى إطار رعب تشويقى، حيث تدور الأحداث حول الصحفية فيروز، التى تعانى من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب. الفيلم بطولة درة، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين، أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن، منتج منفذ ياسر صلاح.