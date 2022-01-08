الليلة.. عمرو يوسف ودينا الشربيني يلتقيان في "بصراحة مع" على MBC مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر عرض أولى حلقات برنامج "بصراحة مع"، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء، والذي تقوم فكرته على لقطة عن قرب وأخرى عن بعد. نجمان تجمعهما معرفة شخصية أو مهنية يلتقيان في الاستديو من دون وسيط ولا مذيع، يجتمعان على فنجان قهوة كل أسبوع، تدور بينهما دردشة عفوية هما بطلاها.

الحلقة الأولى يظهر خلالها الفنان عمرو يوسف مع الفنانة دينا الشربيني، يسألان بعضهما عن أكبر مخاوفهما في الحياة، وعن التمييز بين الرجل والمرأة ومحاولات المرأة المستمرة لإثبات نفسها في مجتمع ذكوري، والأفكار الخاطئة عن الزواج والعلاقات التي تدور حول هذا الموضوع، ثم أهمية أن يُظهر الشخص حقيقته إلى الشريك قبل الزواج.

ويتوجه عمرو إلى دينا باتهام أنها إنسانة متسرّعة، فما السبب؟ ولماذا تتهمه هي بأنه يُظهر خلاف ما يضمر في الواقع؟ كما يكشف كل منهما عن طريقة تحضيره لأدواره التمثيلية. وفي إطار عفوي يسجل كل منهما اعترافات مهمة، يتم الكشف عنها في سياق الحلقة.

يُعرض برنامج "بصراحة مع" على " MBCمصر" كل سبت الساعة 7:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة السبت 8 يناير 2022.