عبير صبري تعيد نشر رسالة جومانا مراد: "سلامتك يا بيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعادت الفنانة عبير صبري، نشر رسالة الفنانة جومانا مراد لها والتي تتمنى فيها تمام الشفاء لعبير، والتي أعلنت مؤخرًا إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت عبير رسالة جومانا عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، وجاء فيها "حبيبتي بيرو ألف سلامة عليكي ربنا يشفيكي ويعافيكي".

كانت عبير خرجت قبل يومين من عزلتها وشاركت الجمهور ومتابعيها على انستجرام، صورة لها، مؤكدة أنها مازالت تعاني من أعراض المرض، لتعلق على اعتزال المخرج داوود عبدالسيد، وقالت "أنا بقالي 10 أيام ولسه فاضل أعراض زي الكحة وضربات القلب والنهجان، بس حبيت أخرج من عزلتي عشان أسجل حزني ورفضي لاعتزال أستاذ داوود عبدالسيد، المخرج والمفكر اللي كان واحد من أكبر أحلامي اني اشتغل معاه، واللي اعتزاله يدل على اننا مش عارفين قيمة الأجود فنيا وإنسانيا".

وتابعت "وحزني على البنت الصغيرة اللي انتحرت بعد تلفيق صور ليها أنا حقيقي زعلانة، ربنا يصلح أحوالنا ويشفيني ويشفي كل مريض".