تأجيل مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. والسبب بوغبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

عُلقت المفاوضات الجارية بين ليفربول والنجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده، في الوقت يسعى فيه مانشستر يونايتد للمحافظة على بول بوغبا، وفق ما أفادت تقارير إعلامية رياضية.

وحسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد أعلم صلاح بتأجيل مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، بعد ورود تقارير عن تقديم مانشستر يونايتد لعرض ضخم لبوغبا.

وسينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في نهاية الموسم، وتبدي أندية مثل باريس سان جرمان وريال مدريد ويوفنتوس، اهتماما للتعاقد معه.

وعرض “الشياطين الحمر” على لاعب خط الوسط سلسلة من العروض، إلا أن بوغبا لم يوقع عليها حتى الآن.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن العرض الجديد من اليونايتد لبوغبا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أو 26 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وسيجعل الراتب المقترح من يونايتد، بوغبا اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الدولي المصري صلاح في آخر 18 شهرا من عقده في “أنفيلد”، بمفاوضات مع ليفربول على أمل التوصل لعقد جديد، يطمح من خلاله ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في “البريميرليغ”.

ويطالب صلاح براتب يتراوح بين 300 و400 ألف إسترليني أسبوعيا، لكن ليفربول طلب منه التريث وتأجيل مفاوضاته ليأخذ النادي في الاعتبار ما ستؤول إليه نتائج المحادثات بين اليونايتد وبوغبا، ولتقييم الوضع بناء على ذلك.