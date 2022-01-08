كوتينيو يعود للدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميا، اليوم الجمعة، ضم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشر النادي اللندني بيانا رسمياً، عبر موقعه الرسمي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه اتمام الاتفاق مع النادي الكتالوني والاتفاق على ضم كوتينيو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال أستون فيلا في بيانه الرسمي: “اتفق أستون فيلا وبرشلونة على شروط إعارة فيليبي كوتينيو من أجل استكمال بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك”.

وتابع: “الاتفاق بين الناديين يخضع لاستكمال اللاعب التصريح طبي والحصول على تصريح العمل في إنجلترا، ويتضمن أيضًا خيارًا للشراء نهاية الموسم”. وأشار النادي اللندني في بيانه قائلاً: “سيسافر كوتينيو إلى برمنغهام في غضون الـ 48 ساعة القادمة، للاتحاق بالفريق بداية الأسبوع القادم.

يذكر أن كوتينيو (29 عاماً)، انضم لبرشلونة في يناير 2018 قادماً من ليفربول في صفقة قدرت بـ 135 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات قدراته مع النادي الكتالوني ويبحث الآن عن استعادة مستواه في الدوري الإنجليزي.

مسيرة فيليبي كوتينيو مع برشلونة:

خاض 106 مباريات.

سجل 25 هدفاً.

منح 15 تمريرة حاسمة.

فاز بـ 4 ألقاب.