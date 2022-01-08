يسرا تتمنى الشفاء لعبير صبري وعمرو أديب وتامر حبيب بعد إصابتهم بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت الفنانة عبير صبري، نشر رسالة الفنانة يسرا عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، والتي تمنت فيها الأخيرة الشفاء لأصدقائها الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ووجهت يسرا رسالة لكل من الإعلامي عمرو أديب، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة عبير صبري، السيناريست تامر حبيب، وكتبت "ألف سلامة عليكم يا حبايبي ربنا يشفيكم ويعافيكم ويقومكم بالسلامة يا رب".

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان عدد كبير من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا، بينهم: هنا الزاهد، أحمد فهمي، سوزان نجم الدين، عبير صبري، تامر حبيب، فراس سعيد، والمذيعة معا الصغير، الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي.