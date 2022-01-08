شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم متوسط لفيلم الممثل العالمى جيمى دورنان Belfast والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الدراما Belfast على تقييم وصل إلى 87% من قبل 241 ناقدا معالميا، و91% من قبل أكثر من 500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 12 نوفمبر من العام الماضى 2021، وهو ما جعله تقييم متوسط، حيث كان منتظراً أن يحقق نجاحاً أكبر.

فيلم Belfast يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، فى أواخرالستينيات المضطربة.

ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

كما تم اختيار الممثل العالمى جيمى دورنان بطل Belfast ، ببطولة مسلسل الجديد بعنوان The Tourist، وهو سلسلة محدودة من ست حلقات، ومن المقررأن تعرض عل منصة HBO Max، وفقا لما نشره موقع "deadline"، وانضم كل من دانييل ماكدونالد، وشالوم برون فرانكلين، وهوجو ويفينج.

كتب المسلسل هارى وجاك ويليامز، على أن يتم تصويره فى أستراليا ولم تكشف المنصة أو شركة الإنتاج عن موعد وصول السلسلة.