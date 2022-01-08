"نتفليكس" تعلن تجاوز مشاهدات "Don’t look up" الـ150 مليون ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم سعيد:

أعلنت منصة نتفليكس تحقيق فيلم Don't Look Up رقم قياسي من خلال تجاوز مشاهداته الـ150 مليون ساعة مشاهدة في أسبوع واحد، فيما أبدى مخرج الفيلم آدم مكاي إندهاشه من نجاح الفيلم عبر حسابه الخاص بـ"تويتر".

يذكر أن الفيلم من إخراج: وسيناريو آدم مكاي، قصة: ديفيد سيروتا وآدم مكاي، إنتاج: كيفين ميسيك، عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين، وآدم مكاي، عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين.

ويشارك في بطولته: ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورانس، روب مورجان، جوناه هيل، مارك رايلانس، تايلر بيري، تيموثي شالاميه، رون بيرلمان، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي.