زينة في آخر يوم تصوير لـ"التاريخ السري لكوثر": "أشكر شكلي إنه متغيرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة زينة، عن انتهاء تصوير آخر مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بعد مرور 4 سنوات ما بين التصوير والتوقف.

ونشرت زينة، فيديو، من كواليس تصوير آخر مشاهد العمل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا لكل الكرو الهائل، وأحب أشكر شكلي وأحمد ربنا إنه ما اتغيرش من 3 سنين.. استنوا فيلم جامد بإذن الله".

وظهر المخرج محمد أمين بالفيديو، وقال خلاله لـ زينة بعد سؤالها عن انتهاء تصويرالفيلم: "الفيلم طالع حلو أوي.. هتنبهري بيه إن شاء الله".

فيلم "التاريخ السري لكوثر" بطولة ليلى علوي، زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.