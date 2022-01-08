هاني رمزي يظهر بملابس نسائية.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 02:44 صباحاً - كشف الفنان المصري هاني رمزي عن سبب ارتدائه لملابس نسائية والظهور بمظهر أنثوي في مسلسل “القاتل الذي احبني”.
أوضح هاني رمزي في لقاء له مع insider بالعربي أن السبب هو التخفي حيث قال “أنا بتخفى علشان هربان فاضطريت البس واحدة ست”.
وعن غيابه عن الدراما التلفزيونية قال “أنا مهتم بالسينما أكثر من التلفزيون وأنا مقصر بس كان لازم ارجع بهدية للناس”
وعن مسلسل “القاتل الذي أحبني” قال “التعاون مع المخرج عمرو عابدين عملي أنجح مسلسلاتي زي مبروك جالك قلق وعصابة بابا وماما ورجوعي للدراما معاه شرف ليا”
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