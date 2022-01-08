“شيرين راجعة لزوجها وأدهم النابلسي يتراجع عن اعتزاله ومايا دياب ما بتموت موتت ربها”.. توقعات صادمة لقارئة التاروت سارة حسين

كتب امير فتحي في السبت 8 يناير 2022 02:44 صباحاً - حلت قارئة التاروت سارة حسين ضيفة على الاعلامي اللبناني تمام بليق في حلقة الامس من برنامج “مع تمام” المذاع على قناة الجديد حيث اطلقت سلسلة من التوقعات الصادمة حول عدد من نجوم الفن.

وكانت اغلب توقعات سارة حسين صادمة خاصة بالنسبة للفنانة اللبنانية مايا دياب والتي توقعت ان تصبح اسطورة وتتوفي بشكل غير طبيعي، حسب تعبيرها.

في البداية تحدثت سارة حسين عن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حيث قالت “راجعة هي وزوجها وفي عندها شجاعة كثير كبيرة بتسمع كلام يضايقها وبفترة بكون عندها المفاهيم عم تتغير وممكن تترك الغناء وتتجه لشيء اخر”.

وعن الفنان السوري جورج وسوف، قالت “هلاء صار وقت يعمل بصمته بس مش كسلطان الطرب بل كشيء شخصي وبتوقع له اعتزال هذه السنة”.

أما عن أدهم النابلسي، فقالت “لازم ينتبه لأن هو بمطب هلاء بحياته اذا ما عرف وتراجع عن قرار الاعتزال سيقع بمطب كثير كبير وسيضل من هلاء لشهر خمسة عم يقلب القصص براسه وسيرجع بعد شهر خمسة”.

وعن مايا دياب، قالت “بصير عندها سفر وبتغيب لفترة طويلة ومايا دياب مش موتة ربها بتموت مش مرض ممكن حادث ممكن حدن بتسفزه مايا دياب وهي أسطورة ستكون يوما ما ودائما الاساطير نهايتهم بتكون غريبة”.