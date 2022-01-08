شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تحقق حلم الغناء بتوقيع المخرجة بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة أيتن عامر أولى تجاربها كمطربة من خلال أغنية "بناقص"، من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذى تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة، حيث سبق وأكدت أن الغناء حلم تأخر 18 عاما.

وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب رؤية تمثيلية، خاصة أن المطربة معها هذه المرة ممثلة قادرة على التقمص من شخصية أخرى، حيث ناقشت المخرجة من خلال الفنانة أيتن عامر نموذجا متواجدا بكثرة من الفتيات اللاتى تغلقن حياتهن على شخص ومع زيادة الاهتمام المبالغ فيه يبتعد عنها بسبب هذا الاهتمام الزائد الذى يُشعره بالخنقة، بحسب تعبيرات الشباب، وعندما يتركها تواجه صدمة حقيقية حتى تستعيد حياتها مرة أخرى ولكن بصعوبة.

ومن المتوقع أن يحقق الكليب صدى واسعا، خاصة أن المخرجة بتول عرفة قدمت من خلاله قصة سينمائية قصيرة مصورة، كما أنها التجربة الغنائية الأولى للفنانة أيتن عامر.