شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تطرح كليب أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة السورية أصالة نصري كليبها الجديد الذي يأتي بعنوان "أنا دخيل الله"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مقطع فيديو من الكليب الجديد، وكتبت: "الآن يمكنكم مشاهدة فيديو كليب أغنيتي الجديدة أنا دخيل الله".

وكانت النجمة السورية أزالت فى منشور سابق عن أسماء من تعانوا معها على الأغنية الجديدة، وكتبت: "الأغنية من كلمات سعود البابطين، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع ميثم علاء الدّين، وإخراج أحمد الدوغجي".

من ناحية أخرى، تتعاون النجمة السورية أصالة مع صناع أغنية "الغزالة رايقة"، وهم منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى، فى أغنية جديدة بعنوان "غلبان" وسوف تقوم بطرحها على قناتها الخاصة على يوتيوب قريبا.

وكانت النجمة السورية أصالة نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لها عبرت فيها عن أحداث عام 2021، وتمنياتها لجمهورها الكبير قالت فيه: سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللى مرّت حملت لى أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند.

وأضافت أصالة: "بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الرّوح الغضة، بتحبّ اللي ما بييئس منها".