شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة المسلسل الإسبانى la casa de papel: منتدى شباب العالم مهم جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل La Casa De Papel، ضيفة منتدى شباب العالم؛ عن سعادتها بحضور المنتدى وزيارة مصر.

وقالت إيتونو، خلال مداخلة ببرنامج التاسعة المُذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة: "زرت مصر سنة 1995 لأول مرة فى رحلة سياحية ولم أزرها منذ ذلك الوقت".

وأضافت: "متشوقة جدا للمشاركة في منتدى شباب العالم وسعيدة بأن مصر بها منتدى، وحدث سياسي بهذه الضخامة ومعني بشباب العالم واهتماماتهم ومستقبلهم.. ومتحمسة للتعرف على شرم الشيخ لأنني لم أزرها من قبل وسعيدة بأنني سأزور هذه المدينة الساحرة".

وتابعت: "لا أصدق نجاح لاكازا دي بابيل في الوطن العربي، وأتابع كل ما يقال عنه في الشرق الأوسط، هذا نجاح مذهل أن يصل عمل يتحدث بالإسبانية إلى الجمهور العربي ويؤثر فيهم بهذا الشكل.. لا أصدق نفسي الآن أننى أتحدث مع مذيعة عربية وأن الإعلام المصري والعربي مهتم بدورى وبالعمل.. هذا أمر رائع".

واستكملت: "منتدى شباب العالم مهم جدا وشاركت من قبل فى منتديات اجتماعية في اليونان وهذه أول مرة أشارك في منتدي بهذا الحجم، كما أنه معني بقضايا المرأة أيضا، وسعيدة بأنني أشارك في المنتدي وأرى مصر".

وراد على سوال حول متابعتها للدراما والسينما العربية قالت: "لا أفهم العربية سيكون من الصعب عليّ متابعتها ولكننى أحب الثقافة العربية وأتابع الأخبار التى تنشر عن الفن العربى وما يحدث هناك".