النشرة الفنية| وفاة والد فنان وإلهام شاهين تعلق على فيديو الصلاة بدون حجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع الخليج 365 على مدار يوم الجمعة 7 يناير، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها وفاة والد الفنان هشام عباس، عزاء الفنان أحمد الحجار، تعليق الفنانة إلهام شاهين على فيديو ظهرت خلاله تصلي دون حجاب، ونجوم الفن يهنئون الأقباط بعيد الميلاد، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

70 صورة من عزاء أحمد الحجار.. حضور نجوم كبار و"الكينج"

شهد عزاء الفنان الكبير أحمد الحجار، توافد نجوم الفن لمواساة أسرته وفي مقدمتهم شقيقه الفنان علي الحجار، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين. إليكم التفاصيل..

بالصور| هشام عباس يستقبل العزاء في والده على المقابر

استقبل الفنان هشام عباس، العزاء في والده، الذي رحل عن عالمنا ظهر يوم الجمعة 7 يناير، عقب انتهاء صلاة الجنازة التي أقيمت أمام مدفن الأسرة بالبساتين، وبعدها تمت مراسم الدفن. إليكم التفاصيل..

أول تعليق من إلهام شاهين على صلاتها بدون حجاب

بعد ساعات من انتشار فيديو ظهرت خلاله الفنانة إلهام شاهين تصلي بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت إلهام في مداخلة تليفونية لتعلق على الفيديو. إليكم التفاصيل..

نجوم الفن يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه التهنئة للمصريين والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم التفاصيل..

وفاة والد الفنان هشام عباس

رحل عن عالمنا، ظهر يوم الجمعة، والد الفنان هشام عباس، وذلك بعد صراع مع المرض. إليكم التفاصيل..

انتقاد "أنا وهي" لهذا السبب.. وهنا الزاهد: "محدش طبيعي هيتبسط لما يتعاكس"

تعرض مسلسل "أنا وهي" لانتقادات من قبل بعض الجمهور، عقب عرض الحلقة الخامسة بالمسلسل، حيث وصفه البعض بأنه يسخر من فكرة محاربة التحرش. إليكم التفاصيل..

في يومين.. إيرادات "من أجل زيكو" تتجاوز 2 مليون جنيه

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 5 يناير، فيلم "من أجل زيكو"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر. إليكم التفاصيل..

بعد أيام من خطوبتها.. ندى رحمي تمر بأزمة صحية: الوجع مميت

أعلنت الفنانة ندى رحمي، عن مرورها بأزمة صحية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أيام من احتفالها بخطوبتها. إليكم التفاصيل..

في يومين.. إيرادات فيلم الجريمة تقترب من 4 ملايين جنيه

بدأ فيلم "الجريمة" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، بعد طرحه يوم الأربعاء 5 يناير، في دور العرض السينمائي. إليكم التفاصيل..

أحمد عز لـ"الخليج 365": صعوبة "الجريمة" تتمثل في الحالة النفسية للشخصية (فيديو)

قال الفنان أحمد عز، إن شهادته في المخرج الكبير شريف عرفة مجروحة، مؤكدًا أن شرف له تكرار التعاون معه في فيلم "الجريمة"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بداية من 5 يناير الجاري، بعد اللقاء الذي جمعهما في فيلم "الممر". إليكم التفاصيل..