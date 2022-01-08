خاص| آثار الحكيم تؤكد خبر اعتزالها: شبعت نجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة آثار الحكيم، الأخبار التي تم تداولها الفترة الأخيرة بشأن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، مشددة على أن السبب في اتخاذها هذا القرار ليس فنيا على الإطلاق.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حققت نجاحا كبيرًا وشهرة كبيرة من خلال عملي في مجال الفن، وشبعت نجومية، وابتعادي ليس لأسباب فنية، هذا هو اختيار الله لي، فكما كان عملي في التمثيل ببداياتي اختيار الله، جاء الابتعاد في الوقت الذي يراه الله مناسبا لي".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مؤخرًا للفنانة آثار الحكيم صورة من أحدث ظهور اجتماعي لها، وقت حضورها العرض المسرحي المتفائل، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.

يُذكر أن لـ آثار الحكيم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، بينها: "النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق، زيزينيا، ليالي الحلمية، الفرار من الحب، فريسكا".