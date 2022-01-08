أحمد حاتم يعلن إصابته بفيروس كورونا: الحمد لله على كل حال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان أحمد حاتم لقائمة الفنانين الذين أعلنوا الفترة الأخيرة عن إصابتهم بفيروس كورونا، إذ كشف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

ونشر حاتم عبر خاصية القصص القصيرة في "فيسبوك" و"إنستجرام" صورتين كتب تعليقا على الأولى "اختباري نتيجته ظهرت إيجابية، الحمد لله على كل حال"، وتعليقًا على الصورة الثانية، كتب "حبيت اختار اللون الوحش ده عشان الأحداث".

أحمد حاتم ينتظر طرح فيلمه الجديد "قمر 14" في دور العرض السينمائي خلال أيام، ويشارك في بطولته خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، كما يُعرض له حاليا حلقات مسلسل "أنا وهي" مع الفنانة هنا الزاهد والفنان أشرف عبدالباقي، إخراج سامح عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد أعلنت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا، وإصابة زوجها الفنان أحمد فهمي، كما أصيب السيناريست تامر حبيب، والفنانة عبير صبري، والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي.