مفاجأة من أصالة لجمهورها

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 53 دقيقة

طرحت الفنانة السورية أصالة اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “انا دخيل الله” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على يوتيوب.

الأغنية من كلمات سعود البابطين، الحان الموسيقار د.طلال، وتوزيع ميثم علاء الدين.

ويُشار إلى أن المطربة السورية كانت تود طرح ألبومها الغنائي المصري نظراً لابتعادها عن الساحة الغنائية المصرية منذ 3 سنوات، إلا إنها رحبت بفكرة الميني ألبوم الخليجي، الذي سيتضمن ما بين 4 إلى 6 أغنيات من بينها أغنية من كلماته.

وكانت قد تغزّلت بزوجها، مؤكدة أنها تعيش حياتها معه كأنها للمرة الأولى، ونشرت صورة وهما يستقلان دراجة نارية عبر حسابها في “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “معه كل شيء أعيشه للمرة الأولى وأحلى مرة”.

وانتهت منذ فترة، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “غلبان”، من المقرر طرحها لجمهورها قريباً، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وهم صناع “الغزالة رايقة”.