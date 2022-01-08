آسر ياسين بطل النسخة العربية من المسلسل الأمريكي “سوتس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان آسر ياسين لتصوير النسخة العربية من المسلسل الأمريكي «suits» (سوتس)، والمقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني 2022.

المسلسل من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، ويشارك في بطولته أحمد داود.

والعمل هو مسلسل أمريكي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه، يتكون من 9 مواسم. الموسم الأول يتكون من 12 حلقة، أما المواسم المتبقية تتكون من 16 حلقة. بدأ بث المسلسل في 23 يونيو/ حزيران 2011 وانتهى في عام 2019، وهو من بطولة: غابرييل ماخت، باتريك جاي. أدامز، ميغان ماركل، ريك هوفمان، جينا توريس، ومن تأليف آرون كورش.

تدور أحداث المسلسل حول مايك روس الذي يكسب ماله بطرق غير قانونية، وعمل مع صديقه تريفور بتجارة المخدرات، لدفع تكاليف رعاية جدته، وبعد هروبه من كلية الحقوق، ذهب مايك لمقابلة عمل في مكتب هارفي سبيكتر، الذي كان يجري مقابلات مع طلبة كلية هارفرد، مما أثار إعجاب هارفي لخبرته الكافية في القانون ثم أصبح مساعدا له.

تحاول جيسيكا بيرسون، الشريكه الإدارية، أن تساعد مايك بعدما عرفت سره من قبل صديقة تريفور، وعندما يعود الشريك المؤسس دانييل هاردمان إلى الشركة بعد قضية الاختلاس السابقة له، يضغط دانييل على جيسيكا وهارفي، ويتهمهما بإخفاء مستندات لقضية قديمة، ولكن هارفي لم يعلم شيئا عن هذه الأدلة لأن دونا قامت بحرق الدليل، وعندما علمت جيسيكا بما فعلته دونا قامت بطردها من الشركة. تقرر جيسيكا دمج شراكة مع إدوارد داربي وهو صاحب شركات كبيرة في بريطانيا، لكن هارفي رفض هذا الاندماج.

ومع بداية الاندماج يتحول اسم الشركة من «بيرسون هاردمن» إلى «بيرسون داربي»، ثم عمل هارفي مع داربي ليصبح الشريك الرئيسي للشركة وإسقاط جيسيكا.