شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من إلهام شاهين عن صلاتها بدون حجاب فى جنازة مها أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة إلهام شاهين على ظهورها فى أحد الصور دون حجاب أثناء صلاة جنازة مها أبو عوف، قائلة: "إنها كانت ترتدى الطرحة خلال الصلاة لكنها سقطت أثناء الصلاة دون قصد، ورفعتها مرة أخرى".

وأضافت فى تصريح لـ"الخليج 365": "اللى صور صورنى لحظة سقوط الطرحة.. والمفروض مفيش حد يصور ناس بتصلي".

وعن الفنانة الراحلة مها أبو عوف، قالت إلهام شاهين: الله يرحمها إنسانة طيبة جدا ومحبة للحياة وبسيطة.. أعرفها من زمان وأخوها عزت أبو عوف صديقى.. فأنا كنت صديقة العائلة.. ونجتمع فى بيتهم فى شم النسيم".

وتابعت: "شاركت مها أبو عوف زمان فى فيلم مدرسة الحب.. ومكنتش أعرف إنها مريضة سرطان لكن شوفتها خاسة ومفهمتش ليه".

وودع الفنانة مها أبو عوف عدد من الفنانين على رأسهم الهام شاهين، دنيا سمير غانم، ريهام عبد الغفور، أشرف زكى، المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، أيمن عزب، منير مكرم.

وتوفيت الفنانة مها أبو عوف مساء الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.