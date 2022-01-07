شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافلو يحتفل بعيد ميلاد جيرمى رينر على طريقته الخاصة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مارك رافلو، صاحب شخصية الرجل الأخضر في سلسلة مارفل للأبطال الخارفين، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقه النجم العالمي جيرمي رينر، الذي يشاركه في سلسلة الأبطال الخارقين، حيث نشر صورة تجمعهما من كواليس تصوير أحدى الأجزاء، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلا: "عيد ميلاد سعيد لصديقي، احتفل جيدًا اليوم يا أخي".

وكان رافلو احتفل بعيد ميلاد صديقة النجم العالمي كريس هيمسوورث، منذ عدة أسابيع، بصورة من كواليس تصوير إحدي أجزاء سلسلة Avengers التي شاركا فيها طوال سنوات.

وظهرهيمسوورث في الصورة التي نشرها رافلو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يتحدث في الهاتف المحمول بينما يظهر بشخصيته الشهيرة في الفيلم Thor ليوجه له رسالة تهنئة قائلاً "كل سنة وانت طيب وأتمنى لك امنيات سعيدة في عيد ميلادك انت وعائلتك".