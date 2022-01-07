شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار لفيلم برادلى كوبر Nightmare Alley بدور العرض الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley إلى 7 ملايين و896 ألف دولار بـ2145 دار عرض أمريكية، وذلك منذ طرحه يوم 17 ديسمبر من العام الماضى 2021، ومن المقرر وصول العمل إلى عدد كبير من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم Nightmare Alley في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولباقته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.

برادلي كوبر لم يكن المرشح الأول للفيلم، حيث تم ترشيح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم "Nightmare Alley"، لكن كوبر البالغ من العمر 44 عاما حل محل دي كابريو الذي كان المرشح الأول لأداء دور البطولة.

كما ظهر الممثل الأمريكي برادلي كوبر مع عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك، مما أثار شائعات عن عودة علاقتهما الرومانسية مؤخرًا، بعد عامين من الانفصال في علاقتهما التي دامت أربع سنوات، حيث تم رصدهما يسيران معًا في أحد شوارع مدينة نيويورك، وحسب الديلي ميل كشف فيديو متداول لـ برادلي كوبر وهو يبتسم أثناء سيره في مدينة نيويورك ممسكًا بذراع حبيبته السابقة العارضة الروسية إرينا شايك، التي كانت تعابير وجهها أقل وضوحًا خلف قناع الوجه والنظارات الشمسية، ما أدى إلى ظهور شائعات عودة علاقتهما، لا سيما أن ابنتهما لم تكن معهما، حيث إن لديهما ابنة تدعى ليا، وتبلغ من العمر 4 سنوات.