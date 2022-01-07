قصة فيديو لإلهام شاهين أثار جدلا بسبب الركوع والصلاة دون حجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار فيديو انتشر للفنانة إلهام شاهين من جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، والتي أقيمت ظهر الخميس في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، ظهرت خلاله وهي تقوم بالصلاة بدون حجاب، جدلا واسعا.

إلهام ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله بصورة كبيرة الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "يوتيوب"، بشعرها دون حجاب، وتركع أثناء أداء الصلاة، التي اعتقد البعض أنها صلاة الجنازة، الأمر الذي عرضها لانتقادات، وكان من بين التعليقات: "الموضوع مش بس حجاب، الصلاة مفيهاش ركوع"، "لا حول ولا قوة إلا بالله وتركع في صلاة الميت.. اللي ما فيها ركوع ولا سجود"، "هما بيركعوا ليه.. صلاة الجنازة بدون ركوع أصلا".

وبعد ساعات من انتشار الفيديو خرجت إلهام في مداخلة تليفونية أجرتها مع برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، قالت فيها "الطرحة اتزحلقت، وكانت على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".

وردًا على أن صلاة الجنازة بلا ركوع، أوضحت أنها تعرف أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع أو سجود، وأن وقت التقاط الفيديو كانت تصلي صلاة الظهر، ولم تكن صلاة الجنازة قد بدأت بعد "دي مش صلاة الجنازة دي صلاة الضهر، صلاة الجنازة معروف لا فيها ركوع ولا سجود".

وانتقدت الفنانة إلهام شاهين، من قام بالتقاط الفيديو "لماذا يصور الناس وهم يقومون بأداء الصلاة"، كما وصفت من قام بتصويرها بالشخص غير المسئول (تافه)، على حد قولها، واختتمت "لا أعرف لماذا يتدخل شخصا فيما لا يعينه".

الفنانة مها أبو عوف توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 6 يناير، بعد صراع مع المرض، وأقيمت جنازتها ظهر نفس اليوم.