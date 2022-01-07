70 صورة من عزاء أحمد الحجار.. حضور نجوم كبار و"الكينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- هاني رجب:
شهد عزاء الفنان الكبير أحمد الحجار، توافد نجوم الفن لمواساة أسرته وفي مقدمتهم شقيقه الفنان علي الحجار، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
وحضر العزاء: وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، "الكينج" محمد منير، محمد الحلو، هاني شاكر، صلاح عبدالله، رياض الخولي، محمد سلطان، لطفي لبيب، جمال عبدالناصر، فاطمة الكاشف، المنتج محمد فوزي، أشرف طلبة، الموجي الصغير، أحمد عبدالعزيز، مدحت العدل، جمال العدل.
كما تواجد مصطفى قمر، مصطفى حشيش، شريف خير الله، طارق علام، أحمد صقر، أيمن عزب، سامي مغاوري، الكحلاوي، طارق فؤاد، محمود سعد، محمود التهامي، مصطفى كامل.
أحمد الحجار غادر عالمنا مساء الثلاثاء بصورة مفاجئة، وتم تشييع جنازته ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، وغيرهم.
الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.
أحمد الحجار غادر عالمنا مساء الثلاثاء بصورة مفاجئة، وتم تشييع جنازته ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، وغيرهم.
الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.