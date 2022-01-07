70 صورة من عزاء أحمد الحجار.. حضور نجوم كبار و"الكينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شهد عزاء الفنان الكبير أحمد الحجار، توافد نجوم الفن لمواساة أسرته وفي مقدمتهم شقيقه الفنان علي الحجار، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحضر العزاء: وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، "الكينج" محمد منير، محمد الحلو، هاني شاكر، صلاح عبدالله، رياض الخولي، محمد سلطان، لطفي لبيب، جمال عبدالناصر، فاطمة الكاشف، المنتج محمد فوزي، أشرف طلبة، الموجي الصغير، أحمد عبدالعزيز، مدحت العدل، جمال العدل.

كما تواجد مصطفى قمر، مصطفى حشيش، شريف خير الله، طارق علام، أحمد صقر، أيمن عزب، سامي مغاوري، الكحلاوي، طارق فؤاد، محمود سعد، محمود التهامي، مصطفى كامل.