بالصور| لطفي لبيب يقدم واجب العزاء للفنان علي الحجار في شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الوجي:

تصوير- هاني رجب:

قدم الفنان لطفي لبيب، واجب العزاء للفنان علي الحجار، في شقيقه الراحل الفنان الكبير أحمد الحجار، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الجمعة 7 يناير.

وشهد العزاء وجود عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: هاني شاكر، محمد منير، محمد الحلو، الفنان أحمد عبدالعزيز، المنتج محمد فوزي، المخرج أحمد صقر، الفنان رياض الخولي، الفنان صلاح عبدالله، الفنان مصطفى كامل، الفنان مصطفى قمر، الكاتب مدحت العدل.

كما حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد الحجار، والتقطت عدسة "الخليج 365" صورا لدكتورة إيناس وهي تقوم بمواساة الفنان علي الحجار شقيق الراحل.

أحمد الحجار غادر عالمنا مساء الثلاثاء بصورة مفاجئة، وتم تشييع جنازته ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، وغيرهم.

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.