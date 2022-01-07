بالصور| هشام عباس يستقبل العزاء في والده على المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبل الفنان هشام عباس، العزاء في والده، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 7 يناير، عقب انتهاء صلاة الجنازة التي أقيمت أمام مدفن الأسرة بالبساتين، وبعدها تمت مراسم الدفن.

وشهدت الجنازة حضور أسرة الراحل، فيما غاب نجوم الفن، إذ لم تشهد سوى حضور عدد قليل، كان أبرزهم الفنان حميد الشاعري.

والد هشام عباس رحل عن عالمنا، ظهر اليوم الجمعة، وأعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خبر وفاة الراحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "توفي اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس.. البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قال هشام إنه صلاة الجنازة لن تتم في مسجد، وستُقام على المقابر، قبل إتمام مراسم الدفن.

وكانت والدة هشام عباس، قد رحلت عن عالمنا في أبريل 2019 .