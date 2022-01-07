رانيا يوسف تعلق على ذكر اسمها في أغنية مهرجانات: “مبقتش تفرق معايا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة رانيا يوسف، على ذكر اسمها في أغنية لمطرب الراب أحمد ناصر الشهير بالجوكر، والذي يحمل عنوان “التالتة ممكن”.

وقالت رانيا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، على قناة mbc مصر: “الحقيقة أنا بصور ومعرفش أي حاجة عن الموضوع ده خالص، أي حد عايز يشتهر أي مخلوق أي حد مجهول عاوز يشتهر يحط اسمي في أي حاجة علشان الناس تعرفه.. مش معقولة أسيب شغلي وأدور على ناس مجهولة عاوزين يتشهروا على حسابي.. هاعمل إيه، ده قدرنا على السوشيال ميديا”.

وتابعت: “لو أي حد عاوز يعمل مصيبة يحط اسم رانيا علشان يتشاف.. أنا فهمت اللعبة.. ومبقتش تفرق معايا”.

وسبق أن طرح الجوكر أغنية “التالتة ممكن” على قناته الرسمية في “يوتيوب”، ضمن موسم “الدسات أو البيف”، الذي يدور بين مجموعة من مغني التراب في مصر، وهذا التراك هو رسالة موجهة من الجوكر لمغني الراب أبو يوسف. وجاء في كلمات التراك التي ذكرت اسم الفنانة رانيا يوسف، جملة كالآتي: انتو مكشوفين قصادنا زي مصلحة run يا يوسف”.