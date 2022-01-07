شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقدم واجب العزاء فى أحمد الحجار بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفنان هانى شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، لتقديم واجب العزاء للفنان على الحجار فى وفاة شقيقه أحمد الحجار بمسجد الحامدية الشاذلية، وحضر كل من الفنان محمد فؤاد ولطفى لبيب وطارق حلمى، والفنان رياض الخولى والفنان أحمد عبد العزيز وحرمه الصحفية دينا شرف الدين، والمطرب مصطفى كامل وطارق علام.

كما وصل منذ قليل الكينج محمد منير لتقديم العزاء فى المطرب والملحن أحمد الحجار الذى رحل الثلاثاء الماضى بعد اصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل.

وكانت وزيرة الثقافة أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء، كما حضر كل من الفنانين صبرى فواز وسامى مغاورى، وطارق لطفى والمؤلف عبد الرحيم كمال، والاعلامى محمود سعد والفنان نبيل نور الدين والفنان مصطفى حشيش.

وشيع جثمان أحمد الحجار بعد ظهر أمس الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الاباجية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار في هذه اللحظات.

وتميز أحمد الحجار بصوت مميز ومختلف رغم كونه ملحنا فى الأساس، وهو من مواليد منطقة زنين بإمبابة اسمه بالكامل أحمد إبراهيم الحجار، ولد فى 7 سبتمبر 1956، ونشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو الموسيقار الراحل إبراهيم الحجار، وكانت والدة أحمد الحجار تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.

التحق أحمد الحجار بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "أعذرينى" ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للنجم محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لنجوم التسعينيات، وهم هشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.