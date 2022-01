شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مصرية وعالمية.. تعرف على عروض قصر السينما خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدة عروض سينمائية يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، وذلك ضمن البرنامج الثقافى والفنى الذى يقدمه القصر لرواده خلال شهر يناير الحالى، حيث عرض فيلم "don't look up" ضمن نادى السينما العالمية أعقبه محاضرة نقديه للدكتور نادر الرفاعى لمناقشة الفيلم، كما عرض نادى السينما الأسيوية فيلم "pink" أعقبه محاضرة للناقدة نشوى نبيل.

كما يعرض نادى السينما العالمية يوم 11 يناير فيلم "Nebraska" يعقبه مناقشة نقدية للدكتور نادر الرفاعى، بالإضافة لعرض فيلم "Godard.mon.amour" يوم 12 يناير ضمن برنامج السينما العالمية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، كما يعرض النادى يوم 17 يناير الفيلم العربى "النداهة"، يعقبة ندوة للناقد عصام حلمى.

ويعرض نادى السينما العالمية يوم 18 يناير فيلم "Being the Ricardo's" يعقبه محاضرة نقدية لمناقشة الفيلم للدكتور نادر الرفاعى، فيما يعرض نادى السينما الأوربية يوم 19 يناير فيلم "The things of life" يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل.

واحتفالا بذكرى عيد الشرطة يعرض يوم 23 يناير فيلم "الخلية"، ويعرض يوم 24 نادى الفيلم الكلاسيكي الأجنبى فيلم "marked woman" يعقبه محاضرة للناقدة نشوى نبيل، كما يقدم نادى السينما العالمية يوم 25 يناير فيلم "the unforgivable" ويعقبه محاضرة للدكتور نادر الرفاعى.

وتختم العروض يوم 26 يناير بعرض فيلم "the lives of others" لنادي السينما الأوروبية لتناقشه الناقدة نشوى نبيل.