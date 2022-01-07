من بعلبك إلى دبي.. نجوى كرم: “جايي لوّن ميّة لون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيام قليلة تفصل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن لقاء جمهورها العربي في حفل غنائي ضخم تحييه ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق.

وشوّقت نجوى كرم الجمهور لحفلها المنتظر في دورة المهرجان الجديدة من خلال فيديو دعائي ظهرت فيه بلقطات تحبس الأنفاس، إذ أطلّت في اللقطة الأولى من البرومو بمشهد من قلعة بعلبك في لبنان، واختتمته بمقطع من أغنيتها لدولة الإمارات “زايد مجدها”، والتي تقول فيها “من أجمل وطن بالكون جايي لون ميّة لون”.

وتُعد نجوى كرم من أبرز نجوم مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة، حيث ستقدّم في حفلها بالمهرجان يوم 14 كانون الثاني/ يناير الجاري باقة منوعة من أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة.

يذكر أن نجوى كرم طرحت خلال العام الماضي أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتصدّرت نجوى بعد صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.