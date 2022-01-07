مهرجان “ساندانس” بدون حضور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرف مهرجان “ساندانس” السينمائي، الذي كان من المفترض أن ينطلق في 20 الجاري في جبال يوتا، النظر عن الشق الحضوري فيه بسبب تفشي «أوميكرون»، وستقام أنشطته عبر الإنترنت حصراً، وفق ما أعلن منظموه.

وأشاروا إلى أن “العناصر الحضورية في المهرجان ستقام عبر الإنترنت هذه السنة”، مبدين أسفهم لعدم تمكنهم من تطبيق “التجربة الهجينة” التي كانوا سيعتمدونها للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

ورأوا أن “جمع آلاف الفنانين والمشاهدين والموظفين والمتطوعين والشركاء من كل أنحاء العالم على مدى 11 يوماً ليس آمناً ولا حتى ممكناً”.

ويعتبر “ساندانس” الذي كان الممثل روبرت ردفورد بين مؤسسيه من أبرز المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة.

واشتهر المهرجان بأنه يتيح اكتشاف أصحاب مواهب يبرزون مستقبلاً، ومنهم مثلاً المخرجان كوينتن تارانتينو، وداميان شازيل. ويقام منذ انطلاقه في عام 1978 في جبال يوتا، لكن جائحة «كوفيد 19» أجبرت المنظمين على تنظيمه بصيغة افتراضية في يناير/كانون الثاني 2021.