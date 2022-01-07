فن ومشاهير

ريم مصطفى وحسن الرداد يرقصان بكواليس "في نص الليل" على أغنية ويجز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة ريم مصطفي وهي ترقص بصحبة الفنان حسن الرداد، خلال تواجدهما في كواليس مسرحية "في نص الليل" خلال عرضه بموسم الرياض بالمملكة العربية .

ونشرت ريم، الفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "خلف الكواليس، مسرحية في نص الليل".

ورقصا "ريم وحسن" على مقطع من أغنية "كيفي كده" لـ ويجز، وتأتي هذه الرقصة بعد أيام من رقصة شبيهة كان قد أداها الفنان حسن الرداد مع الفنانة غادة عادل بمطلع العام الجديد 2022.

مسرحية "في نص الليل" مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، بطولة النجوم: حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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