تشارك في منتدى شرم الشيخ.. من هي إيتزيار إيتونو بطلة "لاكاسا دي بابل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونو، عن مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ، والذي تبدأ فعالياته الاثنين المقبل.

إيتزيار التي زادت شهرتها العالمية، مع تقديمها شخصية "راكيل موريلو" ضابطة الشرطة على مدار مواسم المسلسل الإسباني "لاكاسا دى بابل"، لها نشاطات متعددة إلى جانب التمثيل، وهو ما نكشف عنه في التقرير التالي..

- أسمها الأصلي إيتزيار إيتونو مارتينيز.

- عمرها 47 عاما، إذ ولدت في باساوري بإسبانيا في 18 يونيو 1974.

-أحبت التمثيل ودرست فنون المسرح، وفي عام 1995 شاركت في في مسلسل إسباني بعنوان "جيونكالي"، وقدمت به على مدار 4 سنوات شخصية ضابطة شرطة.

-عام 1997 حصلت على دور هام في فيلم بعنوان "وداعا اولينتزيرو".

-عام 2003 شاركت في بطولة الفيلم الإسباني El Final De La Noche.

-في عام 2014 لفتت الأنظار بقوة بعد مشاركتها في فيلم بعنوان "الزهور-flower"، نافس على جوائز الأوسكار، في اول ظهور دولي لها.

-إلى جانب التمثيل، هي أيضا مطربة تشارك بالغناء مع إحدى فرق الروك.

- تعد من الناشطات في مجال المحافظة على البيئة، الدفاع عن حقوق المرأة.

-أصيبت في مارس 2020 بفيروس كورونا، وحذرت من التهاون في سرعة تلقي العلاج.