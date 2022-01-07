شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال "اعمل نفسك ميت" سابع حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض حكاية "أعمل نفسك ميت" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" على قناة ON غدا السبت الساعة 8 مساء، وهى بطولة مى سليم، حازم سمير، ميدو عادل، ليلى حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يواصل الأبطال التصوير بشكل يومى بالتزامن مع العرض، لتكون سابع حكايات العمل.

وعرضت قناة ON حتى الآن 6 حكايات من المسلسل هى "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

كما عرض أيضاً حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وإخراج عصام نصار، "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وبسمة داود، و"انسى روحى وياك بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، وإخراج عصام نصار.

يذكر أن مى سليم انتهت مؤخراً من تصوير المسلسل الأردنى "على بعد مسافة من الحب" إخراج حسام حجاوى وهو مسلسل اجتماعي يناقش مشاكل عديدة تقع فيها الأسر العربية وتجسد مى سليم دور فتاة مصرية ابنه الفنانة منى عبد الغنى، أما حازم سمير فكان آخر اعمال مسلسله "جمال الحريم" تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونوراللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد،، رنا رئيس، هدى الأتربى.