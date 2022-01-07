شكرا لقرائتكم خبر عن عن قرب.. ناقد فنى: فيلم البرىء دليل على بعد نظر وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني عصام زكريا، خلال الجزء الأول من برنامج عن قرب: "كان ممكن ما حدث لفيلم البرىء أن يحبط وحيد حامد ولكن حصلت بعدها أحداث الأمن المركزى، والتي أثبتت أن وحيد حامد كان عنده حق وبُعد نظر، ولو كانت السلطة في الوقت ده انتبهت مبكرًا للأصوات يمكن كانت تداركت الذى حدث.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوى، إن السيناريو كان له بعد متعدد القراءات وهو عمل فنى حفر اسمه بقوة في أفضل 100 فيلم مصري وعربى.

وأوضح المخرج شريف عرفة، إن الأعمال تعيش لأن الشخصية الموجودة بالفيلم تأثر بها الناس، الشخصيات تتكرر والقضايا تتغير ولكن الأشخاص تعيش.

وشدد فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن المصلحة الوطنية هى الهدف بلا شك، وأنا كضابط أمن في موقع معين كان في بعض الأخطاء، لم يكن لدى مانع أبدا يبقى درس لكل أبنائى، فالجزء السلبى اللى كان بيعرضه أنا نفسى مقتنع بفايدته".

وأكدت الفنانة يسرا: كانوا بيحترموا فكره وماكانوش يقدروا يقولوا إنه ضد الوطن.