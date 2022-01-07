شكرا لقرائتكم خبر عن عن قرب.. يسرا: وحيد حامد كان يفتخر أنه فلاح مصرى أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والناقد الفني طارق الشناوى، خلال الحلقة الأولى من برنامج عن قرب: "إن وحيد حامد بدأ يكتب مسرح والتقى يوسف إدريس، وكان ماسبيروا خلفه فقاله مستقبلك في ظهرك، وفعلا كانت إشارة جميلة، وبدأت رحلة الإذاعة وهتلاقى أغلب أعمال وحيد؛ مسلسل إذاعى ثم فيلم أو مسلسل تليفزيونى".

وأكد المخرج شريف عرفة، إن وحيد حامد شخصية روائية ويكتب روايات تتعرض لجوانب في الشخصيات غيره ما يقدرش يطلع الجوانب دى، مسألة السيناريو حرفة والرواية حرفة أخرى، وهو كان يمزج بين الاثنين، ومن الصعب أن تجد ذلك في أحد غيره.

وقال المخرج مروان حامد نجل الكاتب والسيناريست وحيد حامد: إن رحلة والدى من الريف إلى القاهرة أثرت فيه تأثيرا كبيرا جدا وستجد ذلك في أعماله.

وقالت الفنانة يسرا: إن وحيد حامد كان يفتخر إنه فلاح فلاح مصري أصيل اتعلم لما جه القاهرة، وهو كان انطوائى بشكل كبير في البداية، مفيش حد فينا كان عارف يخترقه أو يكسر الحاجز بينك وبينه.

وأكد الناقد الفني طارق الشناوى، إن وحيد حامد كان يتميز بالفطرة والعلم ولديه صدق زائد؛ يعنى مثلا كان بيقول إنه كان بيروح المدرسة حافى القدمين مين ممكن يقول الكلام ده؟!