شكرا لقرائتكم خبر عن الجريمة لأحمد عز يتصدر إيرادات الموسم ليلة أمس بـ2 مليون و400 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز الموسم السينمائى الحالى منذ طرحه يوم الثلاثاء الماضى، وحقق ليلة أمس 6 يناير 2 مليون و434 ألف جنيه، وبلغ مجموع الإيرادات اليومية ( 4,232,785 ) ، ويأتى فيلم "من أجل زيكو" فى المركز الثانى ويليه بالترتيب "الكاهن" ثم "أبو صدام" ثم "مربع برمودا" ثم "برة المنهج" ثم "ريتسا" وأخيرا "المحكمة" بإيرادات 2,303 جنيهات.

فيلم "الجريمة" بطولة النجم أحمد عز الذي يجسد شخصية أحد المجرمين المحترفين الذي يعاني من الهلوسة، ويهرب من المستشفى، ثم يتورط في جرائم أخرى تتشابك مع عدد من الشخصيات الهامة أصحاب النفوذ ، ويشارك في بطولته أيضا : منة شلبي وماجد الكدواني، بالإضافة إلى سيد رجب، والفنانين محمد جمعة، رياض الخولي، حجاج عبد العظيم، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وإخراج وتأليف شريف عرفة.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينيات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.