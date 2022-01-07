شكرا لقرائتكم خبر عن "الشقة من حق الزوجة" 37 عامًا على فيلم شهد أول أدوار الساحر الكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلطة سحرية فريدة سحر بها الساحر محمود عبد العزيز قلوب جمهوره، جمعت بين الموهبة والحضور وخفة الظل، جعلته يصنع أسطورته الفنية التى امتدت لأكثر من 3 عقود تلون فيها فى كل الأدوار والشخصيات، فاستطاع الخروج من عباءة دور الرجل الوسيم إلى الأدوار الكوميدية والمركبة أيضاً، من خلال عدة أعمال مميزة حفرت فى وجدان جمهوره، وأول تلك الأدوار الكوميدية دوره فى فيلم "الشقة من حق الزوجة".

وتمر اليوم الذكرى الـ37 على العرض الأول لفيلم "الشقة من حق الزوجة" للنجم محمود عبد العزيز، والنجمة معالى زايد، حيث استقبلته دور العرض السينمائى لأول مرة فى 7 يناير عام 1985، وشارك فى بطولته فريدة سيف النصر، عبدالله فرغلى، ومن تأليف فراج إسماعيل، وإخراج عمر عبد العزيز.



فيلم "الشقة من حق الزوجة"

تدور أحداث الفيلم حول الطلاق بين سمير وكريمة، وتحكم له المحكمة بمشاركتها فى الشقة فهو لم يطلقها طلاقا بائنا، وتقيم معها أمها التى تختلق المشاكل ليترك سمير الشقة، لكن بدون جدوى، وفى لحظة صفاء تعترف كريمة لسمير بحبها فيطلب إعادتها لعصمته، لكنها تتردد، فيترك سمير الشقة ويقيم فى فناء أحد المقابر، تضيق كريمة بأمها وتندم لانقيادها لها، وتستدل عن مكان سمير وتعرب له عن أسفها، وتطلب منه الزواج، وتعده بالابتعاد عن تأثير أمها.

وكانت النجمة معالي زايد، قد أشارت فى حديث تليفزيونى نادر إلى أن الفنان محمود عبدالعزيز، استطاع أن يقدم دورا كوميدياً مميزاًَ خلال الفيلم، وكانت هذه الشخصية تعتبر أول شخصية كوميدية يؤديها الفنان محمود عبدالعزيز في أدواره الفنية.

وكشف المخرج عمر عبد العزيز فى تصريحات سابقة لليوم السابع كواليس فيلم "الشقة من حق الزوجة" موضحاً أنه حوله من جاد إلى كوميدى، حيث قال: "عندما عرض علىّ الفيلم كان موضوعه جادا جدا، وكان القانون حينها إذا أنجبت المرأة ولد من حقها طرد زوجها من الشقة، وهذا الفيلم غير القانون، بدأت أعالج قضية الفيلم بأسلوب ساخر، عرضت الفيلم على محمود عبد العزيز وهو حينها لم يكن قدم أدوارا كوميدية إطلاقا، فرشح لى سمير غانم، لكنى أصريت عليه، وكان هذا الفيلم نقلة فى حياته الفنية”.

وفى نفس وقت تصوير فيلم "الشقة من حق الزوجة" كان النجم الكبير الراحل أحمد زكى يصور فيلمه "المدمن"، وكان موقعا التصوير قريبين من بعضهما، فكان أحمد زكى يزور الساحر محمود عبد العزيز فى موقع التصوير يومياً، وفى أحد المرات قال زكى للمخرج عمر عبد العزيز "أنا زعلان أوى وغيران من محمود، ليه مجبتنيش فى الفيلم ده، بصراحة قصته عجبانى أوى والقضية اللى بيقدمها هامة ومختلفة"، وكان يبتسم الساحر للغاية من تعليقات أحمد زكى على الفيلم، إلا أن أحمد زكى كان دائم الإشادة بأداء محمود عبد العزيز.