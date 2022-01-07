شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، محمود عباس والد المطرب هشام عباس، ولم يتم تحديد موعد العزاء أو الجنازة.

وكان النجم هشام عباس، صور مؤخرا "فيديو كليب" جديدا بمحافظة بورسعيد، تظهر به جميع الأماكن والميادين الشهيرة فى المحافظة وبدأت رحلة التصوير للكليب الجديد داخل محافظة بورسعيد من الممشى السياحي المطل على مجرى قناة السويس الملاحي، والتصوير بساحة مصر أمام تمثال مصر "أم الدنيا".

وحرص أهالي محافظة بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.