شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تصور مسلسلها "آخر دور" فى وسط البلد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة دينا الشربينى مشاهدها الخارجية فى مسلسل "آخر دور"، اليوم الجمعة بوسط البلد وتحديداً فى ميدان التحرير، وخلال أحداث المسلسل تتورط دينا فى قضية قتل لكن المحكمة تبرئها وتحكم لها بالبراءة بعدما تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مقتل الفنانة ثراء جبيل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى ملىء بالغموض، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، ويضم 12 حلقة فقط، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

مسلسل "آخر دور" انطلق تصويره الأسابيع الماضية، بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.